Sujeto que asesinó a una nicaragüense en Costa Rica será enjuiciado en Panamá

Las autoridades panameñas informaron que enjuiciarán al sujeto Greivin Acuña Gutiérrez, de 36 años, por el atroz asesinato de la nicaragüense Perla Morena Lagos Oporta, de 35 años, perpetrado hace más de un mes en Costa Rica.

Perla Morena Lagos Oporta, de 35 años

Mario Lagos, hermano de Perla, detalló que ya se reunieron con las autoridades policiales y la Fiscalía de Panamá para iniciar la acusación contra Greivin Acuña, quien sostuvo una relación sentimental con la víctima y se fugó al país canalero tras asesinarla.

El tico-panameño Greivin Acuña fue arrestado en Panamá tras una solicitud del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica y la Interpol.

Según el relato de los hechos, el hombre estranguló sin piedad y luego apuñaló a la nicaragüense hasta causarle la muerte, la tarde del 25 de octubre en el cuarto de un hospedaje en la ciudad de Golfito, en Puntarenas.

El panameño Greivin Acuña Gutiérrez, de 36 años

El juicio contra Acuña deberá proceder en suelo panameño debido al rechazo que hicieron las autoridades en ese país ante una solicitud de extradición del Ministerio Público de Costa Rica.

“Las autoridades panameñas nos aseguran que Acuña será juzgado conforme la ley panameña”, para lo cual el OIJ de Costa Rica se comprometió a facilitar las pruebas y recursos necesarios que se requieran para el juicio contra Acuña, dijo el hermano de la víctima.

Anteriormente, las autoridades judiciales de Costa Rica habían decidido archivar el caso ante la negación de extradición del acusado por parte de las autoridades de Panamá, pero ahora el hermano de la víctima espera la cita para presentarse a la primera audiencia en el juicio.

Perla Morena era madre de una niña de 10 meses, quien se quedó en la orfandad y bajo los cuidados de su abuela materna, Nubia Oporta.

