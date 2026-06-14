El editor de televisión Alfonso Rubén Díaz González, de 44 años, murió la mañana de hoy domingo, en un accidente de tránsito ocurrido en la comarca Cedro Galán, ubicada kilómetro 12 y medio carretera Vieja a León.

Alfonso Rubén Díaz Gonzales

Díaz González se desplazaba en la moto placa M 194-141 cuando impactó en la camioneta placa MT 04-523 que conducía don Silvio Torrez Padilla, de 67 años.

Testigos indicaron que el conductor de la camioneta realizó un giro indebido para ingresar a la gasolinera de la zona, y cargar de combustible el vehículo que ocupa como transporte de acarreo.

En la acción, interceptó el paso del motorizado Alfonso Díaz quien recientemente trabajaba como Técnico de Unidad Móvil en NicaSport.

Técnico de NicaSports pierde la vida en accidente de tránsito #Nicaraguapic.twitter.com/s01kTrLLmu — La Nueva Radio YA (@nuevaya) June 14, 2026

En el hecho, Díaz González salió proyectado hacia la vía, muriendo a causa de trauma craneal severo.

Con relación a su muerte, el medio especializado en deportes publicó: “La familia de NicaSports amaneció con la triste noticia de la partida física de Don Alfonso Díaz… Con profundo dolor, nos solidarizamos con la familia de nuestro colaborador, compañero y sobretodo gran amigo”.