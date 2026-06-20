Dos nicas fueron ultimados a tiros en Costa Rica, uno de ellos por cortar mangos en patio ajeno

De tres disparos, uno de ellos en la cabeza, fue asesinado el nicaragüense Ervin Gutiérrez, luego de ingresar a cortar mangos en una propiedad privada sin permiso del dueño en Costa Rica.

El Organismo de Investigación Judicial informó que el hecho ocurrió a las cuatro y media de la tarde de ayer viernes en el sector de Paso Tempisque, en Palmira de Liberia, Costa Rica.

Presuntamente el dueño de la propiedad encontró al pinolero cortando mangos y sin pedirle que se retirara le disparó, lo que le causó la muerte de manera inmediata.

Aunque unidades de socorro llegaron al sitio, no había nada que hacer por Gutiérrez, en tanto el OIJ investiga el caso y retuvo al dueño de la propiedad mientras determina su responsabilidad en el hecho.

El infortunado Ervin Gutiérrez era originario de la comarca San Juan Viejo, municipio de Belén, Rivas, y cada 15 días viajaba a laborar a la zona del Tempisque en Guanacaste, Costa Rica, y luego regresaba a su casa.

Se espera que en los próximos días sea repatriado el cuerpo de Ervin Gutiérrez, para que su familia le dé el último adiós.

Otro pinolero, cuyo nombre no ha sido revelado, fue asesinado la madrugada de este sábado en El Jobo de La Cruz, Guanacaste, Costa Rica.

De acuerdo con la Policía, la víctima laboraba en la remodelación de un nuevo hotel que se desarrolla en la zona.

Las primeras versiones indican que el asesinato habría ocurrido en horas de la madrugada, luego de una riña entre dos hombres. Una persona está detenida para ser investigada por este caso.

Los agentes del OIJ trabajan en el sitio e informaron que darán más detalles mientras avancen las investigaciones.