Nicaragua lamenta profundamente la tragedia que vive el pueblo hermano de Venezuela

La Copresidenta de Nicaragua, Compañera Rosario Murillo, Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, en su alocución, lamentó la tragedia que vive el querido pueblo hermano de Venezuela y expresó la solidaridad de Nicaragua.

«Buenas tardes, querida familia de esta Nicaragua nuestra, aquí estamos lamentando profundamente la desgracia que vive el querido pueblo hermano de Venezuela, indicó.

«Hemos enviado, hemos estado pendientes, realmente, comunicándonos, la compañera embajadora Daysi Torres, desde el primer momento nos estuvo informando y, luego, nos comunicamos con las autoridades de esa Venezuela querida», agregó.

En ese sentido, la Compañera Rosario dijo que estamos «Lamentando profundamente esa gran tragedia. Porque es una gran tragedia. Uno no puede cerrar los ojos al sufrimiento, al dolor, al susto, al temor, de tanta familia que vive en grandes ciudades y, además, en esos edificios altos que siempre representan algún nivel de riesgo para quienes habitan ahí».

Expresó: «Y con el corazón consternado y conmovido hemos dicho, hemos manifestado a nuestros hermanos de Venezuela nuestra profunda hermandad. Le hemos dicho que con la sinceridad y los permanentes sentimientos de solidaridad entre nosotros, a toda prueba, ahí estamos. De corazón a corazón. Orando, pidiéndole a Dios, el pueblo venezolano,un pueblo devoto, creyente como el nuestro, pidiéndole a Dios para que de esta tragedia salgamos todos fortalecidos, porque nos vemos en el espejo, hemos vivido episodios trágicos similares, nosotros aquí en Nicaragua».

Reflexionó: «Y sabemos el dolor, el sufrimiento, el temor, la angustia, todo lo que representa esos episodios trágicos, así es que de corazón a corazón, de alma a alma nuestra, ¿Qué puedo decir? La fuerza nuestra, la fuerza de la vida, luego el gran amor que nos une, que nos dispone, siempre como cristianos y solidarios a atender, en primer lugar, a los que sufren y luego, por supuesto, también sabemos que Dios nos habita, que la esperanza nos habite y nos llena de fortaleza para seguir adelante. El dolor, en la alegría siempre juntos y ¡Siempre Más Allá!».

Declaró: «Aquí estamos y aquí estamos, compañeros, disculpen si nos oyen triste, pero verdaderamente sentimos esa tragedia allá en la hermana Venezuela y la sentimos como si fuera nuestra, en carne propia. Hemos vivido esos episodios y también hemos salido adelante».

«Y ese es la fuerza de la vida, la fuerza que deseamos y que sabemos que tienen nuestros hermanos y las familias venezolanas, la capacidad de la presidenta encargada, de la compañera Delcy, de todo su equipo de trabajo para enfrentar estos momentos trágicos, difíciles, duros y salir adelante siempre con el alma en alto. Abrazos grandes, compañeros, compañeras, a todos nosotros en nuestra Nicaragua bendita y a nuestros hermanos venezolanos, a quienes queremos tanto. Abrazo enorme», concluyó.