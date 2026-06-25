Compañera Delcy Rodríguez agradece a Nicaragua por su solidaridad con Venezuela

La Presidenta Encargada de Venezuela, compañera Delcy Rodríguez, a través de su canal de Telegram expresó su profundo agradecimiento a los Copresidentes de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega y Compañera Rosario Murillo, por el mensaje de solidaridad brindado ante la situación que enfrenta el país, destacando que este gesto reafirma los históricos lazos de hermandad y el respaldo mutuo entre ambas naciones.

«Agradecemos profundamente la sentida y solidaria expresión del Copresidente de la República de Nicaragua, Daniel Ortega, de la Copresidenta Rosario Murillo y del pueblo nicaragüense hacia nuestra nación, en estos momentos de dificultad.

Venezuela valora sinceramente este gesto de hermandad histórica, que reafirma la fuerza de nuestros vínculos y la convicción compartida de que, ante cualquier adversidad, los pueblos amigos se acompañan y se sostienen mutuamente», compartió Rodríguez.