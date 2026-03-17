Panamá deporta a 33 nicaragüenses, entre ellos uno buscado por femicidio

El gobierno de Panamá deportó este martes, a través del Servicio Nacional de Migración, a 33 nicaragüenses por la violación de normativas migratorias vigentes y algunos por delitos.

Panamá deporta a 33 nicaragüenses

Entre los expulsados, las autoridades identificaron a varios con faltas administrativas, destacando el reingreso irregular al país luego de haber sido previamente deportados.

Además, uno de los deportados, de 32 años, estaba circulado por femicidio y portación y uso de arma de fuego, delitos cometidos en Nicaragua, lo que elevó la relevancia del operativo desde el punto de vista de seguridad.

Del total de personas retornadas a Nicaragua, 18 eran mujeres, y el traslado se realizó desde el Aeropuerto Marcos A. Gelabert en un vuelo con destino a Managua.

Con esta acción, el Servicio Nacional de Migración reiteró su compromiso con el fortalecimiento del control migratorio, la seguridad nacional y el respeto a los derechos fundamentales.

