Nicaragüenses roban y gastan 4 mil dólares en Miami

En el Turner Guilford Knight Correctional Center, se encuentran presos los nicaragüenses Santiago Sabino Durón, y Orlando Julio Torres, ambos de 55 años, tras cometer un hurto y luego cometer otra serie de delitos en Miami-Dade, Estados Unidos.

Los nicaragüenses Santiago Sabino Duron y Orlando Julio Torres

Informes señalan que ambos coterráneos le sustrajeron su cartera a una mujer cuando estaban en un ascensor del Aventura Mall.

La policía de Miami, determinó que Durón se encargó de distraer a la perjudicada mientras Orlando le sacaba la cartera con 675 dólares en efectivo además de sus tarjetas bancarias con las que realizaron compras fraudulentas por más de 4 mil dólares.

Las autoridades detallaron que ambos sujetos compraron en una tienda Apple 3 mil 421 dólares con 86 centavos, luego un Target de North Miami gastaron 96 2 dólares.

La policía logró capturar a los nicas mediante información de un sistema de lectura de placas, que detectó el vehículo de Torres cuando regresó al centro comercial.

Ahora los nicas están siendo acusados por hurto, uso fraudulento de tarjetas de crédito, uso fraudulento de identificación y solicitación criminal.

Santiago Sabino Durón tienen antecedente también por robos en Nicaragua.