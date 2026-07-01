Tragedia en Bélgica: incendio deja 6 muertos en Amberes

Seis personas murieron y varias más resultaron heridas este miércoles durante un incendio registrado en un edificio residencial de Amberes, en el norte de Bélgica, informó la Policía.

Vecinos escaparon de las llamas en edificio de Amberes

Las autoridades señalaron que un “problema técnico” en la planta baja del inmueble estaría detrás del siniestro, aunque las investigaciones continúan para precisar cómo inició el fuego.

El incendio comenzó poco antes de las 10:00 de la mañana, hora local, y aunque no fue controlado por completo en las primeras horas, los bomberos lograron detener su avance.

Los equipos de emergencia evacuaron los 80 apartamentos del edificio, mientras continuaban revisando las viviendas en busca de posibles víctimas.

La operación se extendió durante varias horas y contó con apoyo de un equipo de escaladores, debido a la complejidad del inmueble y las condiciones del incendio.

🇧🇪 Al menos seis muertos tras registrarse un grave incendio en un edificio residencial en el distrito de Linkeroever, en Amberes (Bélgica). pic.twitter.com/m7Mhur1u9f — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) July 1, 2026

Algunos vecinos relataron a medios locales que escucharon una explosión antes de observar humo, aunque esa versión no fue confirmada oficialmente.

Los heridos de mayor gravedad fueron trasladados a hospitales cercanos.

Las personas con lesiones leves recibieron atención en el lugar, mientras los habitantes desalojados del edificio afectado y de otro inmueble contiguo fueron llevados temporalmente a un centro cercano para personas de la tercera edad.

El primer ministro belga, Bart de Wever, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y a los vecinos afectados por la emergencia.

También destacó el trabajo de los bomberos y demás equipos de socorro, quienes actuaron para auxiliar a los residentes y combatir las llamas de la forma más rápida y segura posible.