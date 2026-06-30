La Asamblea Nacional de Nicaragua expresó este martes su respaldo absoluto y unánime a la declaración emitida por la Duma Estatal de la Federación de Rusia, la cual condena enérgicamente el recrudecimiento de la política agresiva y el bloqueo económico impuesto por los Estados Unidos contra la República de Cuba.

La lectura del documento estuvo a cargo de la diputada Arling Alonso, Primera Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, quien expuso ante el plenario la grave denuncia sobre la situación actual que enfrenta la isla caribeña.

La declaración leída señala una fuerte escalada de la tensión en torno a Cuba, provocada por una presión «sin precedentes, injustificada y contraria a las normas del derecho internacional». El documento advierte que el bloqueo económico, financiero y energético se ha vuelto total, lo que constituye una injerencia directa contra un pueblo soberano.

Asimismo, el parlamento alertó con especial inquietud sobre las recientes acciones de provocación en la región:

«Suscita especial inquietud el despliegue demostrativo en la región del Caribe de un grupo de ataque de portaaviones de la fuerza naval de los Estados Unidos», cita la declaratoria.

Según denuncia la declaración de la Duma Estatal, estas acciones buscan «obligar mediante el chantaje militar y económico a aceptar concesiones y crear las condiciones necesarias para establecer un cambio de poder en el país».

Solidaridad inquebrantable y exigencia inmediata

Los diputados respaldaron la exigencia de la Duma Estatal rusa para que se renuncie de inmediato a cualquier forma de presión política y económica sobre Cuba, exigiendo el fin definitivo del asedio que ha durado más de 60 años.

Por su parte, el diputado Edwin Castro, Presidente del Grupo Parlamentario de Amistad con Cuba reafirmó el compromiso histórico y fraterno de Nicaragua con la nación caribeña.

«Debemos exigir el retiro inmediato de todas las medidas contra Cuba; el derecho internacional lo exige y nuestra amistad inquebrantable lo demanda», expresó el Compañero Edwin Castro.