Un impresionante cielo de color rojo intenso iluminó el atardecer de Caracas la tarde de este martes, sorprendiendo a los ciudadanos y volviéndose rápidamente viral en redes sociales. El espectacular fenómeno óptico ocurre a casi una semana de los devastadores terremotos que sacudieron al país, dejando miles de víctimas y pérdidas materiales incalculables.

Los usuarios de redes sociales compartieron masivamente videos y fotografías del cielo caraqueño, debatiéndose entre la admiración por su belleza y el temor debido a la cercanía con el desastre natural.

¿Por qué el cielo de Caracas se pintó de rojo? El «Candilazo»

A pesar de las especulaciones en redes que vinculaban el color del cielo con los sismos, los expertos señalan que se trata de un fenómeno meteorológico conocido como «candilazo«. Científicamente, este destello rojizo se explica a través de la dispersión de Rayleigh y ocurre principalmente durante el amanecer o el atardecer pues está relacionado con el ángulo en que la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre.

Al estar el sol más bajo, la luz debe recorrer más distancia en la atmósfera, dispersando los tonos azules y violetas, lo que permite que los tonos rojos y naranjas sean los que lleguen a nuestros ojos.

Balance de la tragedia: El peor sismo en 126 años

El impactante atardecer llega en un momento de profundo luto nacional. La tarde del pasado 24 de junio, Venezuela sufrió un devastador «doblete sísmico», un fenómeno extremadamente raro donde dos terremotosde magnitudes 7.2 y 7.5 sacudieron el territorio con apenas 39 segundos de diferencia.

Este evento ha sido catalogado por los especialistas como el movimiento telúrico más potente registrado en el país en los últimos 126 años. Hasta el momento, las cifras oficiales del desastre son alarmantes: Cerca de 2.000 personas fallecidas, más de 10 mil heridos y unas 6 mil 400 personas rescatadas con vida.