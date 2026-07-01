El nica Yelsin Suárez muere en accidente en Costa Rica
El pinolero Yelsin Suárez Amaya murió de forma inmediata al perder el control de su motocicleta en una curva, salirse de la vía e impactar contra una alcantarilla en la comunidad Nosara de Nicoya-Guanacaste, en Costa Rica, tarde de este martes.
Según don Otoniel Blandón Amaya, su sobrino Yelsin, venía de traer a su esposa en el trabajo al momento del violento accidente que dejó a su compañera de vida con graves lesiones por lo que fue trasladada a un centro hospitalario.
El pinolero Yelsin Suárez, su esposa y sus dos hijos de 8 y 5 años, tenían un año de haber llegado a Costa Rica. Ellos son originarios del municipio de Siuna, Caribe Norte de Nicaragua.