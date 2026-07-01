En una operación de gran alcance, agentes del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) interceptaron un cargamento de 500 kilogramos de cocaína en la terminal del Gran Puerto de San Petersburgo. La droga estaba oculta en un contenedor marítimo que transportaba piezas de atún congelado sin eviscerar, proveniente de Ecuador.

Desarticulación de una red de narcotráfico internacional

Según informó el FSB, la incautación es el resultado de una operación de varias etapas diseñada para desmantelar una ruta de contrabando de estupefacientes que operaba desde América Latina hacia el mercado ilegal ruso.

La investigación comenzó tras identificar a un ciudadano ruso desempleado, quien ha sido señalado como uno de los principales organizadores de este grupo narco-criminal internacional. Gracias a las labores de inteligencia, las autoridades obtuvieron información anticipada sobre el envío de la droga, programado para junio de 2026.

Millonario decomiso de bienes y criptomonedas

Además del arresto del sospechoso y la incautación de la droga, los registros en el domicilio del detenido revelaron un ostentoso estilo de vida financiado por el narcotráfico. Entre lo incautado se encuentran, criptomonedas con billeteras virtuales que contienen un valor equivalente a 613.000 dólares, 13 relojes de lujo con un valor total superior a los 1,3 millones de dólares y cinco automóviles de lujo valorados en más de 1,6 millones de dólares.