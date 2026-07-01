Rescatan a adolescente nica en Costa Rica

La Fuerza Pública de Costa Rica capturó el pasado domingo 28 de junio al sujeto Juan Carlos Gonzalez Vallecillo, de 30 años, por llevar ilegalmente a la adolescente de inicia A.A.

El informe indica que el Juan González, fue detectada con la menor y tras indagaciones las autoridades costarricense descubrieron que la adolescente nica estaba reportada como desaparecida.

Juan Carlos, fue arrestado de inmediato en tanto la menor fue llevada al Patrona Nacional de la Infancia (PANI) de Costa Rica, donde quedo bajo resguardo y posteriormente entregada a una familia paterna que viven en Costa Rica, en tanto se procede a traerla a Nicaragua.

La adolescente mediante engaños de Juan Carlos González Vallecillo se la llevó de su casa en la comunidad Samaria 2, en el municipio de San Carlos departamento de Río San Juan, el pasado sábado 27 de junio.

En los próximos días las autoridades ticas entregaran a la Policía Nacional de Nicaragua a Juan González.