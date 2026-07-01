Hallan muerto a supuesto nicaragüense en Puntarenas, Costa Rica

La mañana de este miércoles, fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre, supuestamente nicaragüense, en las orillas de la playa en Cóbano, Puntarenas, Costa Rica.

Suupesto nicaragüense es encontrado sin vida en Puntarenas, Costa Rica

Según pobladores de la zona, el individuo se lanzó al mar, bajo la influencia del licor, y falleció tras impactar su cabeza contra unas rocas, mientras la marea estaba baja.

El cadáver fue hallado detrás de la cantina Chicos Bar, ubicada junto a la playa en Montezuma.

El hombre era de tez blanca, pelo castaño con canas, de unos 55 años, bigote ralo y vestía un jean azul y botines de cuero color

Las autoridades investigan el caso para confirmar las circunstancias del fallecimiento y la identidad del infortunado.