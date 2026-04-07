Nicaragüense muere calcinado en enorme incendio en canal de Panamá

El nicaragüense Jeyner Treminio, de 40 años, falleció, y dos bomberos sufrieron quemaduras durante un incendio de gran magnitud que sacudió ayer lunes, la parte baja del Puente de las Américas, en el Canal de Panamá.

Treminio era originario de Santa María de Pantasma, Jinotega, y quedó envuelto por las llamas luego de que un camión cisterna explotó, provocando un incendio que se extendió a tres camiones que transportaban combustible.

De acuerdo con los reportes de equipos de socorro, el pinolero quedó atrapado dentro de unos de los vehículos que se incendiaron, pereciendo calcinado.

El siniestro generó varias explosiones más y una intensa columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad.

Tras los estallidos, el Puente de las Américas fue cerrado en ambos sentidos como medida preventiva, mientras equipos de emergencia trabajaban en la zona.

Jeyner Treminio es el segundo nicaragüense que muere a causa de incendios en Panamá en menos de un mes.

El pasado 25 de marzo, falleció el pinolero Julio César Huerta, de 51 años, al incendiarse la bodega de repuestos automotrices donde laboraba, en el corregimiento de Río Abajo, en la capital de Panamá.

El compatriota era encargado de descargar los camiones que llevaban los artículos a esa bodega, y al momento del siniestro de origen desconocido estaba laborando.

La pinolera Ana Mercedes Fernández dijo que junto a su esposo Julio César, tenían 9 años de vivir en Panamá, donde laboraban para mantener a sus dos hijas, entre ellas una niña con problemas de habla y audición, que habitan en Nicaragua.