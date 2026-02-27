Nicaragüense fue fulminado por un ataque cardiaco en Panamá y familia pide apoyo para repatriarlo

El compatriota Carlos Ismael Aguilar, de 31 años, falleció a causa de un repentino ataque cardiaco mientras estaba en la ciudad de Panamá, donde habitaba desde hacía siete años.

Carlos era originario del reparto William Fonseca, de la ciudad de León, en donde su familia recibió la triste noticia hace unas cuantas horas.

Ante la falta de recursos, doña Karla Aguilar está pidiendo ayuda económica para poder sacar el cuerpo de su hijo Carlos de la morgue en la capital canalera y repatriarlo a su tierra natal.

Para contactar a doña Karla y brindarle su apoyo, las personas que así lo deseen pueden contactarla a través del celular numero 5726-9071.

Otros allegados también abrieron una cuenta en la página de Gofundme solicitando 3 mil dólares que es la suma que se necesita para trasladar el cuerpo de Carlos Aguilar hacia la Ciudad Universitaria.

Para aportar a través de la plataforma de ayuda se puede ingresar a través del siguiente enlace: https://gofund.me/c80a239b2