Nicaragua reafirma su solidaridad con Cuba, Potencia Revolucionaria y de Bien Común

El Gobierno de Nicaragua y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) emitieron este jueves un mensaje oficial de hermandad y solidaridad dirigido al Líder de la Revolución Cubana, Comandante y General de Ejército Raúl Castro Ruz, al Presidente Miguel Díaz-Canel, y a la dirigencia del Partido, Gobierno y Pueblo de Cuba.

En la misiva, firmada por los Copresidentes Comandante Daniel Ortega Saavedra y compañera Rosario Murillo, Nicaragua reafirmó su invariable reconocimiento al legado del Comandante Fidel Castro y de José Martí, calificando a la isla caribeña como una potencia cultural, científica y de bien común.

En el comunicado, las autoridades nicaragüenses alertaron sobre la peligrosidad del contexto histórico actual para los pueblos que luchan por su soberanía.

Ante esto, el Estado de Nicaragua condenó rotundamente los irrespetos que violan los principios de las Naciones Unidas y destacó la urgencia de hacer valer la Decisión irrevocable de los Pueblos del Mundo, de vivir en Seguridad, Paz, Consideración Absoluta y Buena Voluntad, y particularmente, en los Principios de la Declaración que sostenemos de Nuestramérica-Caribeña como Zona invariable de Paz y Desarrollo.

Finalmente, el mensaje reiteró el amor y el firme apoyo del pueblo de Darío y de Sandino hacia la nación caribeña.

El documento concluyó ratificando los lazos eternos de unidad fraternal y el compromiso compartido entre ambas revoluciones por la defensa de la dignidad, la paz y la seguridad internacional.