Compañera Rosario Murillo saluda a padres nicaragüenses en su día

La Copresidenta de Nicaragua, Compañera Rosario Murillo, envió este martes un saludo fraternal a los padres nicaragüenses en ocasión de celebrarse su día, destacando la importancia de avanzar hacia una mayor responsabilidad compartida en el hogar, la educación de los hijos y el fortalecimiento de los valores familiares de amor y concordia.

Durante su mensaje, la compañera Rosario reflexionó sobre la evolución social del rol paterno en el país, señalando que la sociedad va dejando atrás tiempos oscuros en los que la figura del padre solía estar ausente o desligada de la dinámica del hogar.

Subrayó que asumir la paternidad implica comprender los deberes con la pareja y con los hijos, un proceso de aprendizaje continuo guiado por el deseo de bienestar común.

Finalmente, la Compañera Rosario Murillo enfatizó que la responsabilidad sobre la buena crianza, la transmisión de valores y el amor a la patria corresponde por igual a padres y madres, de manera independiente a la situación conyugal de los progenitores.

El saludo concluyó con un abrazo a las familias y un reconocimiento al legado del Comandante Carlos Fonseca Amador.

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