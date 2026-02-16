Managua inicia obras en Tramos II y III de la Pista Héroes de la Insurrección

La Copresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, informó que este lunes 16 de febrero iniciaron las obras de reconstrucción de los tramos II y III de la Pista Héroes de la Insurrección en Managua.

Diseño de Vista Aérea del paso a desnivel Rubén Darío en Managua

«…Esta es una buena semana, estamos iniciando las obras de reconstrucción de la Pista Héroes de la Insurrección, Tramo Dos y Tres», indicó la compañera.

Detalló que estas obras consisten en el «paso a desnivel en la Rotonda El Periodista, en ENEL Central otro paso a desnivel, en la Rotonda Rubén Darío otro paso a desnivel y en la Rotonda Cristo Rey».

«Todo esto se inaugura el día de hoy, y entiendo yo, que vamos a estar en capacidad de entregar estas obras en unos meses a las familias de la capital. Esto es progreso, esto es prosperidad, esto es ir adelante, esto es tener paz, esto es avanzar, ir siempre más allá», expresó.

Además, las obras contemplan la construcción de andenes, ciclo vías de concreto, paradas de buses, infraestructuras eléctricas, iluminación y pasos peatonales.

«En 24 meses estaremos concluyendo, pero vamos a estar entregando paso a paso esta nueva obra de progreso para las familias de nuestra capital», mencionó.

Diseño de Vista Aérea del paso a desnivel Santo Domingo en Managua

Diseño de Vista Aérea del paso a desnivel Enel Central en Managua



