Gobierno Sandinista anuncia el inicio de las celebraciones del Julio Victorioso en todo el país

La Copresidenta de la República, Compañera Rosario Murillo, anunció el inicio de las celebraciones de Julio Victorioso, que arrancarán este primero de julio con dianas, actividades culturales, desfiles y presentaciones de bandas rítmicas en todo el país, destacando que estas jornadas conmemoran las victorias históricas del pueblo nicaragüense.

Vamos a estar con desfiles, bandas rítmicas, desfiles de nuestras tradiciones culturales; también celebrando las batallas triunfales de julio y las batallas triunfales que seguimos librando contra la pobreza y por la vida buena, en valores, en familia, en comunidad.

Luego tenemos, compañeros, la presentación, estamos circulando toda la cartelera de canciones compuestas por grupos de jóvenes, interpretadas por artistas juveniles y también muchachos de los grupos de danza. Una cartelera para toda esta semana, o sea, desde ahorita hasta el 19 de Julio, en los distintos canales.

Y circulando también la letra de todas las canciones, con sus autores, sus intérpretes, y la alegría y la algarabía que corresponden a un aniversario más de aquel 19 de Julio que es, este 19 de Julio…glorias y victorias del pueblo nicaragüense!

Abrazos grandes, compañeros. Hoy es martes 30 de junio y vamos adelante, al mes 7, al 47/19 y siempre más allá, en vigor, gloria y victorias! ¡abrazos grandes, compañeros, vamos adelante!