Santo Tomás del Norte: Inicia construcción de nuevo sistema de agua potable en Vado Ancho
Esta semana inició oficialmente la construcción del nuevo Sistema de Agua Potable en la comunidad Vado Ancho – El Cerro, en Santo Tomás del Norte, Chinandega, una obra que vendrá a transformar la calidad de vida de las familias en esa zona del país.
El proyecto, ejecutado por la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) en alianza con la Alcaldía Municipal y las familias protagonistas, tiene como meta restituir el derecho humano al agua de calidad a unos 600 ciudadanos de la zona.
Para garantizar un suministro eficiente y constante, el plan de ejecución contempla la perforación y equipamiento de un nuevo pozo, la construcción de un tanque con capacidad necesaria para la comunidad y la instalación de 7.5 kilómetros de tuberías y habilitación de 100 conexiones domiciliares.
Se estima que el proyecto esté finalizado a finales de este año 2026, cumpliendo así con el compromiso de llevar servicios básicos esenciales a las comunidades rurales más alejadas.
Con esta inversión, se asegura que las familias de Vado Ancho cuenten con agua potable directamente en sus hogares, mejorando la salud y el bienestar comunitario.