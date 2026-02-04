Santo Tomás del Norte: Inicia construcción de nuevo sistema de agua potable en Vado Ancho

Esta semana inició oficialmente la construcción del nuevo Sistema de Agua Potable en la comunidad Vado Ancho – El Cerro, en Santo Tomás del Norte, Chinandega, una obra que vendrá a transformar la calidad de vida de las familias en esa zona del país.

Nuevo Sistema de Agua Potable en Vado Ancho transformará vidas

El proyecto, ejecutado por la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) en alianza con la Alcaldía Municipal y las familias protagonistas, tiene como meta restituir el derecho humano al agua de calidad a unos 600 ciudadanos de la zona.

Para garantizar un suministro eficiente y constante, el plan de ejecución contempla la perforación y equipamiento de un nuevo pozo, la construcción de un tanque con capacidad necesaria para la comunidad y la instalación de 7.5 kilómetros de tuberías y habilitación de 100 conexiones domiciliares.

Se estima que el proyecto esté finalizado a finales de este año 2026, cumpliendo así con el compromiso de llevar servicios básicos esenciales a las comunidades rurales más alejadas.

Con esta inversión, se asegura que las familias de Vado Ancho cuenten con agua potable directamente en sus hogares, mejorando la salud y el bienestar comunitario.

