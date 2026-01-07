Más de 2,500 montados se darán cita este domingo en el hípico de Acoyapa, en honor a San Sebastián

El municipio de Acoyapa, conocido como la «Sucursal del Cielo» y ubicado a unos 160 kilómetros de la capital, se encuentra listo para recibir a más de 2,500 montados de todo el país, como parte de las celebraciones en honor a su santo patrono, San Sebastián.

En una visita a Tu Nueva Radio Ya, miembros de la Comisión Hípica de Acoyapa detallaron que la ciudad ha preparado una agenda cargada de tradición, fe y cultura taurina para este 2026 y entre las principales actividades, este sábado 10 de enero será la solemne bajada de la imagen de San Sebastián.

La adrenalina se sentirá desde temprano, ya que a la 1:00 p.m. la pista Ave María será el escenario de intensas carreras de caballos, contando con la distinguida presencia de la señorita Marlen Massiel Barraza Camacho, Novia de las Fiestas Hípicas.

El momento más esperado será el domingo 11 de enero, con el espectacular Desfile Hípico que partirá desde el Club Hípico para recorrer las principales calles de la ciudad, donde se espera una asistencia masiva de caballistas y familias nicaragüenses. Al caer la noche, la celebración continuará con la Grandiosa Tertulia Hípica, que será amenizada por el ritmo de La Nueva Compañía.

Las fiestas en honor a San Sebastián en Acoyapa, se extenderán hasta la última semana de enero. El lunes 19 se vivirá el tradicional «tope de montados» y la salida de la «Chaparrita», mientras que el jueves 22 la ciudad despedirá sus fiestas con una misa campal, el último recorrido de «Adiós mi Chaparrita» y un concierto de cierre con Fuzión 4.