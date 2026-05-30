Pasajera de moto fallece casi 24 horas después de accidentarse en Bluefields

A las 4:25 de la tarde de este sábado, se rindo a la muerte Zobeyda Delmira Jiménez López, de 31 años, debido al trauma craneal que sufrió al accidentarse en la motocicleta marca Raybar, placa RS 20-111, en que viajaba como pasajera.

Zobeyda Delmira Jiménez López

El accidente se registró la noche de ayer viernes, en la entrada a San Pancho, kilómetro 337.5 de la carretera Bluefields-Nueva Guinea.

Zobeyda viajaba de pasajera en la moto conducida por Eduardo José Buitrago Marenco de 22 años, quien perdió el control al impactar contra un semoviente que se les atravesó en la vía, yendo a estrellarse contra una valla metálica.

Cazadores de noticias informaron a Tu Nueva Radio Ya, que el motociclista se desplazaba a exceso de velocidad y ambos portaban sus cascos de seguridad. “La pareja salió por los aires después de pegar en esa valla”, aseguró un testigo.

El motociclista y su acompañante fueron trasladado al hospital de la zona, donde a pesar de los cuidados médicos, Zobeyda, se rindió a la muerte casi 24 horas después.

Las autoridades de la Policía Nacional investigan a fondo las causas del accidente.