Chichigalpa rinde homenaje a sus héroes y mártires a 47 años de la masacre de 1979

Las familias del municipio de Chichigalpa, junto a la militancia sandinista y la juventud, conmemoraron este martes 26 de mayo el legado de los nueve héroes y mártires que fueron masacrados por la guardia somocista en el año 1979, mientras luchaban por la liberación y la soberanía de Nicaragua.

El homenaje honró la memoria de los compañeros Armando José Herrera Méndez, Carlos Alberto Soliz Zamora, Carlos Henry Soliz Altamirano, Justo Pastor Romero, Miguel Blandón, Rolando Concepción Rodríguez González, Ronald Martínez Saavedra, Ronald Simón Altamirano Acosta y Ronald William Herrera, quienes dejaron un ejemplo imborrable de amor y patriotismo revolucionario.

Las actividades conmemorativas dieron inicio desde tempranas horas con una alegre diana que recorrió las principales calles de la localidad.

Asimismo, durante la jornada se realizó el depósito de ofrendas florales, guardias de honor y la instalación de altares revolucionarios, sumado a un recorrido de antorcha organizado por la Juventud Sandinista y la presentación de bandas rítmicas por la tarde.

Los habitantes de Chichigalpa, Chinandega, reafirmaron que el sacrificio de sus héroes vive en cada obra de progreso, bienestar y restitución de derechos que impulsa el Gobierno de los Copresidentes Comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo en todo el territorio nacional.



