Bluefields celebra Mayo Ya con desborde de cultura, alegría y música

Este fin de semana, una vez más las calles de Bluefields vibraron al ritmo de los tambores e inundaron de colorido con su tradicional carnaval, en la celebración del Mayo Ya.

Dinah Lewin, alcaldesa de Bluefields, dijo que “Hoy es un día muy importante y significativo para nosotros los costeños de Caribe Sur. Tenemos visitas de todo el país y eso demuestra que todos somos un solo corazón, que palpita por nuestras tradiciones, nuestra cultura”.

En esta importante celebración participan 14 comparsas de los distintos barrios con todas y cada una de sus particularidades. Se sumaron al desfile miembros fundadores de las primeras comparsas, como son las del barrio Punta Fría y Old Bank.

El compañero Jhonny Hodsong, delegado de la presidencia de la República del Caribe Sur, destacó que “Esta celebración de Mayo es muy importante para nosotros porque celebramos la fertilidad, las bendiciones que han llegado a nuestra región”.

Durante el recorrido de las comparsas, el tradicional Palo Encintado se erigió como el gran símbolo de la celebración, mientras los asistentes danzaban con energía durante más de 2 horas para festejar la fertilidad y la abundancia que trae consigo el mes de mayo.

Esta celebración permite potencializar la actividad turística y sobre todo generar divisas, dado el incremento de la dinámica comercial.

“Miles han desbordado la ciudad de Bluefields para poder celebrar con nosotros el Palo de Mayo. Esta celebración ha permitido el lleno total de los hoteles, superando las 700 camas, así como el desborde en los restaurantes y muchos tours operadores que han ofrecido nuestro destino”, destacó Mayra Downs, delegada del Instituto Nicaragüense de Turismo.