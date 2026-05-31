Luto embarga a familia rivense: en 5 meses han muerto dos hermanos

Por Francisco Rocha
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La noche del sábado falleció en accidente de tránsito el motociclista Ricardo José Martínez Ruiz, de 48 años, en Tola, Rivas.

Ricardo Ruiz
Ricardo Ruiz

La víctima conducía la moto placa RI 93-61 cuando perdió el control y se estrelló contra la estructura de concreto y la valla perimetral del Aeropuerto Costa Esmeralda.

En el hecho, Ricardo Martínez sufrió un trauma craneal y otras lesiones graves que le causaron una muerte inmediata.

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El ahora occiso habitaba en el Asentamiento 23 de Octubre, en Tola, Rivas, donde será velado y sepultado por sus parientes.

La fatalidad ocurrió a escasos 5 meses de la muerte también en accidente de tránsito de don José Martín Ruiz Santana, de 62 años, hermano del ahora occiso, enlutando nuevamente a sus familiares.

#Accidentes de Tránsito#Ultima Hora