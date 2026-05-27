Este miércoles, la ciudad de Masaya, en Nicaragua, y la ciudad de Vélez, perteneciente al Departamento de Santander, República de Colombia, formalizaron un Acuerdo de Hermanamiento con la finalidad de afianzar sus lazos históricos, culturales, turísticos y de cooperación mutua.

Masaya y Vélez, hermanas: un pacto de unión

El acuerdo fue suscrito en una ceremonia virtual presidida por la alcaldesa de Masaya, Jannina Noguera, y el alcalde de Vélez, Orlando Ariza.

Ambas autoridades locales recalcaron las profundas similitudes tradicionales y el espíritu laborioso que une a ambas poblaciones, comprometiéndose a coordinar proyectos conjuntos enfocados en educación, turismo, emprendimiento y desarrollo institucional.

La actividad protocolar contó con el acompañamiento del embajador de Nicaragua en Colombia, Harold Delgado, junto a delegados de la Cancillería nicaragüense, quienes transmitieron un saludo fraterno de parte de los Copresidentes Comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo.

Por la parte colombiana estuvo presente el secretario del Concejo Municipal de Vélez, Gonzalo Camacho, acompañado de invitados especiales que respaldaron este nuevo espacio de integración local latinoamericana.

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