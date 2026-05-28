Inicia construcción del sistema de agua potable en la Comunidad La Cuesta, en El Coral

Bajo el modelo de alianzas, la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL), junto a las familias protagonistas y la municipalidad de El Coral, dio inicio formal a las obras de construcción del nuevo Sistema de Agua Potable en la comunidad La Cuesta.

Este importante proyecto de infraestructura social garantizará mejores condiciones de vida y salud para unos 300 hermanos y hermanas de esta localidad, ubicada en la región de Zelaya Central, a través de la restitución del acceso al servicio de agua potable.

El desarrollo de la obra contempla componentes clave como la perforación, equipamiento, obras civiles y energización de un nuevo pozo.

Asimismo, se incluye la edificación de un tanque de almacenamiento de acero sobre torre, la instalación de 5,800 metros de tuberías de conducción y la habilitación de 50 conexiones domiciliares directas.

