Celebración de la victoria del PSG en La Champions deja un muerto y 219 heridos en Francia

La celebración del Paris Saint-Germain por su segunda Liga de Campeones terminó con un saldo trágico en Francia: un hombre murió, dos personas quedaron gravemente heridas y 219 resultaron lesionadas durante los festejos tras la victoria del club parisino ante el Arsenal.

París: 1 muerto y 227 heridos en festejo del PSG

Las autoridades francesas informaron que entre los afectados también figuran 57 policías heridos, mientras ocho personas sufrieron lesiones de gravedad en medio del bochinche que se armó en París y otras ciudades del país.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, detalló que muchos de los implicados en los desórdenes no eran aficionados del PSG, sino personas que aprovecharon las concentraciones masivas para provocar actos violentos.

La víctima mortal fue un joven de 24 años, quien perdió la vida en un accidente de motocicleta cerca de la Porte Maillot, en el noroeste de París.

De acuerdo con la Fiscalía de la capital francesa, el motorizado chocó contra bloques de hormigón ubicados en una salida de la autopista de circunvalación.

Entre los casos más delicados también se encuentra un adolescente de 17 años, quien permanece en estado de coma tras ser apuñalado durante una riña en el distrito XVI de París.

Las autoridades señalaron que el menor sufrió heridas en el rostro y una fuerte hemorragia. Los responsables huyeron del sitio tras el ataque.

Otro momento de tensión ocurrió en el distrito X de la capital francesa, donde un conductor perdió el control de su vehículo y se estrelló contra una terraza.

Por ese hecho, una persona quedó en estado crítico y otra sufrió heridas de menor consideración.

Los festejos por el título europeo del PSG se extendieron en varias zonas, pero la alegría deportiva se mezcló con escenas de violencia, carreras, desorden y daños, una situación que obligó a un amplio despliegue policial.

algo parecido sucedió en el año 2025, cuando la primera Champions del PSG también terminó marcada por incidentes, con dos fallecidos, cerca de 200 heridos y más de 500 detenidos en todo el país, según cifras oficiales.

Las autoridades francesas continuarán las investigaciones para identificar a los responsables de los disturbios, esclarecer los hechos más graves y reforzar las medidas de seguridad en futuras concentraciones masivas.

🚨⚠️ 130 detenidos en París a esta hora según la última actualización de la Jefatura de Policía en la capital gala



📌 Continúan los disturbios y las cargas policiales por las calles durante la celebración de la segunda #UCL del @PSG_inside pic.twitter.com/u7mzatxGNL — Carrusel Deportivo (@carrusel) May 30, 2026