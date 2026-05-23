Estelí premia el talento y la creatividad de sus mejores artistas plásticos

El arte y la creatividad brillaron este sábado en la Casa de Cultura y Creatividad Leonel Rugama durante la realización del Concurso Departamental de Artes Plásticas 2026 “Cultura y Mosaico”, donde fueron seleccionados cinco destacados artistas que representarán al departamento en la fase nacional.

Entre los ganadores sobresale Juan Carlos Moreno con su obra Fiesta Norteña, elaborada en tusa para resaltar las tradiciones musicales del norte; Rafael Téllez Lazo, conocido como “El Chamán Art”, con un mosaico del Augusto C. Sandino; y Jonathan Orlando Ramos Guevara, de Condega, con la emotiva escultura Corazón Pesado, tallada en cedro real.

También fueron reconocidos Carlos Castellón, de San Juan de Limay, por su trabajo en piedra marmolina, y Julio Vindel Castellón, con una obra inspirada en el planeta, demostrando el talento y la diversidad artística que florece en Estelí.

El jurado, integrado por los reconocidos artistas Fredy Moreno, Coralia García y Julio Castillo, valoró la creatividad, originalidad, técnica y uso de materiales, destacando el alto nivel de las obras presentadas en esta gran fiesta del arte esteliano.