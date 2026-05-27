Avanza 75% proyecto de ampliación del sistema de agua en comunidad de San Francisco del Norte

El Buen Gobierno, en alianza con ENACAL, las familias protagonistas y la municipalidad de San Francisco del Norte, Chinandega, reportó un avance del 75% en el proyecto de ampliación y mejoramiento del sistema de agua.

Avanzan Agua para 600 Familias de San Francisco del Norte

Esta obra se ejecuta en la comunidad El Nancital 2 con el objetivo principal de restituir el derecho al acceso al agua potable a unos 600 hermanos y hermanas de la zona.

Entre las principales obras en desarrollo destacan la rehabilitación, energización, equipamiento y la realización de las obras civiles correspondientes al pozo de la comunidad.

Asimismo, los componentes contemplan la construcción de un nuevo tanque de almacenamiento y la instalación de 4,900 metros de tuberías de conducción.

El proyecto también incluye las nuevas conexiones domiciliares, las cuales permitirán mejorar la continuidad del servicio de agua directamente en las viviendas de las familias.

Las autoridades estiman, con el favor de Dios, que los trabajos estén completamente finalizados a finales del año en curso para el bienestar de la población local.

