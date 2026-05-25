250 familias de Nandasmo tendrán un mejor servicio de agua potable

Los pobladores de las comunidades de Sincoyo, Octavio Téllez, El Portillo, Mata de Agua, Calle los Millonarios y Cafetal en Nandasmo, Masaya, a mediados de éste año tendrán mejor servicio de agua, con ampliación del sistema.

ENACAL y las familias protagonistas, desarrollan obras de ampliación y mejoramiento del sistema de agua, mediante excavación, relleno y compactación para la instalación de mil 900 metros de tuberías, y la restauración posterior de las calles intervenidas.

Al finalizar éste proyecto mejorará la calidad de vida a unas 250 familias del municipio de Nandasmo.

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