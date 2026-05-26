Hospital de Jalapa realiza Feria de Salud de la Mujer en homenaje al mes de las madres

En el marco de la celebración del Mes de las Madres, este martes 26 de mayo se llevó a cabo la Feria de Salud de la Mujer en las instalaciones del Hospital Pastor Jiménez Arosteguí, en el municipio de Jalapa, Nueva Segovia.

El objetivo principal de esta jornada es fortalecer la atención integral y preventiva para las mujeres y las familias de esta localidad norteña.

La jornada ofreció una amplia variedad de servicios médicos gratuitos dirigidos especialmente a mujeres, embarazadas, niñas y niños.

Entre las atenciones brindadas destacan la realización de ultrasonidos y mamografías, valoraciones por medicina interna, consultas de medicina natural, atención odontológica, así como consultas especializadas en pediatría y ginecología para el control de mujeres gestantes.

Esta jornada forma parte de las políticas de restitución de derechos que impulsan los Copresidentes Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo, garantizando una atención médica digna, gratuita y con calidad.

Con estas acciones, se busca fortalecer la prevención y el cuido oportuno, reconociendo el papel protagónico de las mujeres en el desarrollo del país.



