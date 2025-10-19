Inauguran piscina olímpica en complejo deportivo de Masaya

Este domingo, autoridades de Masaya inauguraron una piscina olímpica en el Complejo Deportivo ubicado en la Villa Bosco Monge, de la ciudad de Las Flores.

La piscina olímpica será utilizada por habitantes de Catarina, Niquinohomo, Tisma y Tipitapa, que deseen aprender natación.

El polideportivo cuenta con instalaciones para la práctica de diversas disciplinas como: yudo, boxeo y taekwondo. Y su inauguración se realizó en el marco del 48 aniversario del asalto al cuartel de la Guardia Somocista, acción heroica que marcó el inicio de la insurrección popular de 1977.

Con esta obra emblemática, la ciudad avanza en la promoción del deporte y la formación de atletas, contando ya con el Estadio de Béisbol Profesional Roberto Clemente, canchas de fútbol campo y sala, complejos deportivos, entre otros espacios.



