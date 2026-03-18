ENACAL mejora captación de agua para asegurar abastecimiento en Mulukukú

El Gobierno sandinista, a través de ENACAL, ejecutó con éxito obras de mantenimiento y mejora en el sistema de captación de agua que abastece a la ciudad de Mulukukú, en el Caribe Norte.

Mejoras en captación de agua en Mulukukú

Los trabajos consistieron en el dragado de 2,100 metros cúbicos de sedimentos en el canal que conecta la ribera del Río Iyas con la galería de infiltración.

Esta intervención técnica es fundamental para eliminar las obstrucciones causadas por el material sedimentado y garantizar un flujo constante de agua hacia la planta de tratamiento.

Con la finalización de estas labores, se logra aumentar significativamente la disponibilidad del recurso hídrico, asegurando un servicio de abastecimiento más estable y eficiente para unos 9,400 protagonistas de esa zona del país.

Estas acciones forman parte del plan de atención permanente para mejorar la calidad de vida de las familias nicaragüenses a través de servicios básicos de calidad.



