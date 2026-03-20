Avanza construcción de nuevo sistema de agua potable en comunidad Nuevo Amanecer, en Morrito

Bajo el modelo de alianzas que impulsa el Gobierno de Nicaragua, ENACAL, en conjunto con la Alcaldía de Morrito, Río San Juan, avanza en la ejecución del proyecto de agua potable en la comunidad Nuevo Amanecer, la cual tiene como meta restituir el derecho al acceso de agua segura a unos 500 protagonistas de la zona.

A la fecha, el proyecto ha superado con éxito la etapa crítica de la construcción del pozo, donde los trabajos incluyeron la perforación, el ademado y las respectivas pruebas de bombeo y análisis de laboratorio.

Los resultados confirman que la fuente hídrica cuenta con la capacidad necesaria y que el agua es totalmente apta para el consumo humano, cumpliendo con los estándares de calidad establecidos.

Tras asegurar la viabilidad de la fuente, las cuadrillas técnicas continúan actualmente con las obras complementarias para la red de distribución.

El proyecto cuenta con financiamiento del Tesoro Nacional y se estima que, a finales de este año 2026, el sistema esté completamente operativo, transformando la calidad de vida de las familias en esta comunidad de Río San Juan.

Esta inversión forma parte del programa de atención permanente a las comunidades rurales, garantizando que el servicio de agua potable llegue de manera eficiente a cada hogar nicaragüense como eje fundamental del desarrollo humano.