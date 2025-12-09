Alcaldía de Managua suspenderá el 14 de diciembre la energía en barrios del Distrito I y IV

La Alcaldía de Managua informó a la población sobre una interrupción temporal del servicio eléctrico programada para el próximo domingo, 14 de diciembre, en varios sectores de la capital.

Mano encendiendo interruptor de luz en la pared con un bombillo de luz apagado

La suspensión del servicio se debe a los avances en la construcción del Parque Edith Grön, ubicado en la Dupla Norte.

La interrupción temporal se realizará el Domingo 14 de Diciembre en horario de 5:00 de la mañana a la 1:00 de la tarde.

La interrupción afectará a los siguientes sectores de Managua: Sector El Calvario, Mercado Oriental; sector de la antigua Catedral, barrio 19 de Julio y el barrio Candelaria.

La Alcaldía agradeció la comprensión de la ciudadanía mientras continúan los trabajos para modernizar la ciudad.



