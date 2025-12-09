Alcaldía de Managua suspenderá el 14 de diciembre la energía en barrios del Distrito I y IV
La Alcaldía de Managua informó a la población sobre una interrupción temporal del servicio eléctrico programada para el próximo domingo, 14 de diciembre, en varios sectores de la capital.
La suspensión del servicio se debe a los avances en la construcción del Parque Edith Grön, ubicado en la Dupla Norte.
La interrupción temporal se realizará el Domingo 14 de Diciembre en horario de 5:00 de la mañana a la 1:00 de la tarde.
La interrupción afectará a los siguientes sectores de Managua: Sector El Calvario, Mercado Oriental; sector de la antigua Catedral, barrio 19 de Julio y el barrio Candelaria.
La Alcaldía agradeció la comprensión de la ciudadanía mientras continúan los trabajos para modernizar la ciudad.