Alcaldía de Managua lanza manga japonés con mascotas Xolt y Santi para educar sobre medio ambiente

La Alcaldía de Managua realizó este jueves el lanzamiento oficial de un manga japonés protagonizada por las mascotas Xolt y Santi en el parque japonés de la capital, con el objetivo de educar a niños y niñas sobre el cuidado del medio ambiente y la madre tierra.

El evento contó con la participación de la alcaldesa Reyna Rueda, quien destacó la importancia de esta herramienta educativa para transmitir conocimientos ambientales de manera divertida y dinámica, según informó Tu Nueva Radio YA.

La alcaldesa Rueda explicó que esta iniciativa busca promover «a través de estos niños el aprendizaje pero de forma divertida los conocimientos del cuido de nuestro medio ambiente pero sobre todo el manejo responsable de los desechos sólidos«.

El proyecto involucra a 6 centros escolares con un total de 114 niños y niñas que participarán en esta fase de lanzamiento de la manga de Xolt y Santi, mascotas que han venido promoviendo la educación ambiental durante mucho tiempo.

La funcionaria del pueblo destacó que se trata de una «herramienta ludo pedagógica que no es nada más que aprender de forma divertida y dinámica esos conocimientos y que ellos puedan transmitirlo de la misma manera de niño a niña la conciencia del manejo de los desechos sólidos pero sobre todo el amor a nuestro medio ambiente».

Durante el evento, la alcaldesa Rueda aprovechó para mencionar la presencia de una delegación japonesa con la cual la municipalidad trabaja en proyectos futuros relacionados con conocimientos ambientales.

Según explicó, estos proyectos se basan en la experiencia desarrollada en la prefectura de Shiga, donde se ha implementado un proyecto a través de un «barco educativo» para el cuidado del medio ambiente y especialmente del manto acuífero.

«Nuestro manto acuífero es importante, realmente tener la conciencia del cuidado es importante«, enfatizó la funcionaria, quien también expresó su agradecimiento a la artista Flo Minowa, creadora de esta caricatura japonesa que ahora los nicaragüenses utilizarán como herramienta educativa.

La iniciativa se dirige especialmente a estudiantes de las escuelas flotantes que participan en jornadas y actividades relacionadas con depositar la basura en su lugar, cuidar los recursos naturales, sembrar, reforestar y proteger la madre naturaleza.

La alcaldesa Rueda concluyó expresando su gratitud por «estos conocimientos que estamos adquiriendo a través de esta delegación también japonesa que nos visita el día de hoy«, destacando cómo esta cooperación internacional fortalece los esfuerzos municipales por crear conciencia ambiental entre las nuevas generaciones de nicaragüenses.

El lanzamiento de esta manga representa una estrategia innovadora que combina elementos de la cultura japonesa con objetivos de educación ambiental local, buscando que los niños se conviertan en multiplicadores del mensaje de cuidado y protección del entorno natural en sus comunidades y familias.