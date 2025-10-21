Alcaldía de Managua entrega tres calles mejoradas a familias de la Villa Miguel Gutiérrez

Centenares de familias de Villa Miguel Gutiérrez y barrios aledaños en el Distrito VI de Managua se preparan para celebrar la entrega de tres nuevas calles, totalmente recarpeteadas y debidamente señalizadas, gracias al emblemático programa del Gobierno Sandinista, «Calles para el Pueblo».

Villa Miguel Gutiérrez estrena tres calles nuevas

La compañera Jennifer Porras, secretaria del Consejo Municipal, supervisó este miércoles el avance de la obra y destacó la importancia de este mejoramiento vial.

«Hoy nosotros vemos el avance que va de acuerdo con la programación, en el cual ya, próximamente, las familias de este sector van a poder disfrutar de sus calles totalmente nuevas, totalmente asfaltadas, lo que nos permite siempre entregar mayor seguridad a las familias», dijo la compañera Porras.

Este mejoramiento vial proporciona seguridad y garantiza el acceso con todas las condiciones para ambulancias, el abastecimiento de pulperías y los diversos emprendimientos que existen en la villa.

La secretaria del Consejo Municipal informó que el Programa «Calles para el Pueblo» mantiene un excelente ritmo de trabajo, alcanzando una ejecución del 52% en lo que va del año.

«Llevamos una ejecución del 52 por ciento, en todo lo que va del año; con 658 cuadras con estas que nosotros estamos supervisando el día de hoy», concluyó la servidora pública.

