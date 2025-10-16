Alcaldía de Managua anuncia fechas de cabildos municipales para el presupuesto del año 2026

Los cabildos municipales de consulta del presupuesto 2026 del Plan de Inversión Anual de la Alcaldía de Managua, se desarrollarán del 22 de octubre al 19 de noviembre, en la que los habitantes de barrios y comunidades, proponen los proyectos que mejoren sus vidas.

La Alcaldía de Managua, anuncia que el primer cabildo se realizará el miércoles 22 de octubre, para el distrito uno de la capital, en el auditorio Miguel Larreynaga, y en el Colegio Barrilete de Colores ubicado en el barrio Memorial Sandino.

De esta manera de comunicación directa con el pueblo, los cabildos son espacios de diálogo ciudadano para conocer el anteproyecto del Presupuesto General de Ingresos y Egresos y el Plan de Inversión Anual (PIA).

Durante el período descrito, se recorrerán los 7 distritos de la ciudad capital, para seguir mejorando la calidad de vida de los capitalinos en todas las áreas.

