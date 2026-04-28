Tras los barrotes delincuente capturado con más de un kilo de cocaína en Nueva Guinea

Como resultado de la estrategia de muro de contención contra el crimen organizado y el narcotráfico, la Policía Nacional arrestó con más de un kilo de cocaína, al sujeto Deyvin Ronaldo Astorga Álvarez, de 26 años.

Deyvin Ronaldo Astorga Álvarez

La Policía detalló que el domingo 19 de abril a las 6:20 minutos de la tarde, cerca de la escuela Arlenis Dávila, en la zona 3 de Nueva Guinea, Caribe Sur, fue perfilada la camioneta Toyota Hilux placas CT 21128.

El vehículo color plateado era conducido por Deyvin Ronaldo Astorga y en el registro se le encontró en la parte inferior del asiento trasero un paquete rectangular conteniendo 1 kilo con 124 gramos de cocaína.

El detenido tiene antecedentes por tráfico de drogas y ya fue remitido a las autoridades competentes junto a la cocaína, dinero en efectivo y la camioneta ocupada como evidencias.

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