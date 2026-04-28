Tras los barrotes delincuente capturado con más de un kilo de cocaína en Nueva Guinea
Como resultado de la estrategia de muro de contención contra el crimen organizado y el narcotráfico, la Policía Nacional arrestó con más de un kilo de cocaína, al sujeto Deyvin Ronaldo Astorga Álvarez, de 26 años.
La Policía detalló que el domingo 19 de abril a las 6:20 minutos de la tarde, cerca de la escuela Arlenis Dávila, en la zona 3 de Nueva Guinea, Caribe Sur, fue perfilada la camioneta Toyota Hilux placas CT 21128.
El vehículo color plateado era conducido por Deyvin Ronaldo Astorga y en el registro se le encontró en la parte inferior del asiento trasero un paquete rectangular conteniendo 1 kilo con 124 gramos de cocaína.
El detenido tiene antecedentes por tráfico de drogas y ya fue remitido a las autoridades competentes junto a la cocaína, dinero en efectivo y la camioneta ocupada como evidencias.
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