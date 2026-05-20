Buscan a quinceañera que desapareció desde hace más de un mes tras salir de clases en Sébaco, Matagalpa

La jovencita Jesmelin Junieth Arellano Mejía, de 15 años, desapareció desde el pasado 17 de abril tras salir del instituto donde estudiaba en Sébaco, Matagalpa.

Su familia informó que la han buscado en diferentes partes y a través de distintos medios sin que hayan logrado localizarla.

La madre de la joven afirmó que recibieron una información desde un número desconocido en el que la joven afirmaba que estaba en una finca en Waslala, Caribe Norte, pero no les respondió ante preguntas que le realizaron.

Suponen que la muchacha se encuentra en manos de personas desconocidas por lo que suplicaron que si alguien sabe dónde se encuentra favor se lo comuniquen a los celulares números 8507-0798 o 8159-6376.