Policía Nacional reporta disminución en fallecidos y lesionados por accidentes de tránsito

La Policía Nacional, a través de la Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional, reportó este martes una disminución en la cantidad de fallecidos y lesionados en accidentes de tránsito entre el lunes 18 y el domingo 24 de mayo de 2026.

Los datos reflejan una tendencia positiva en las carreteras y calles del país, registrando una disminución de 3 personas fallecidas, 13 lesionados y 36 colisiones en comparación con la semana anterior.

Durante este período evaluado, en el territorio nacional ocurrieron un total de 1,304 colisiones, las cuales dejaron un saldo de 26 personas lesionadas.

El departamento de Managua encabezó la lista de mayor ocurrencia de accidentes con 841 casos, seguido por Estelí con 73, León con 59, Matagalpa con 54, Masaya con 43 y Chinandega con 36 percances viales.

Asimismo, el informe detalla que los vehículos más involucrados en estos siniestros fueron las motocicletas, con 413 casos; los automóviles, con 309; las camionetas, con 302; los camiones, con 152, y los buses con 58 colisiones.

Con el objetivo prioritario de proteger la vida y la integridad física de las familias, las autoridades mantuvieron planes de regulación vial y retenes en los 153 municipios del país.

Como resultado de estas acciones operativas, se requisaron 19 mil 596 vehículos y se aplicaron 12 mil 548 pruebas de alcoholemia.

Estas rigurosas inspecciones dieron como resultado la suspensión de 720 licencias de conducir y la detención de 522 ciudadanos que manejaban en estado de ebriedad, cuyos vehículos fueron debidamente ocupados.

De igual manera, se arrestó a 219 conductores por transitar de forma ilegal sin su respectiva licencia de conducir.

Finalmente, la institución policial reafirmó su compromiso de seguridad mediante la ejecución de planes escolares, inspecciones mecánicas al transporte público y el control con radares de velocidad en 84 tramos de carreteras priorizados.

Las autoridades reiteraron el llamado urgente a los conductores, peatones y pasajeros a actuar con responsabilidad, recordando de manera especial evitar el exceso de velocidad, no usar el teléfono celular al volante y obligar el uso del casco de protección a los motociclistas.

