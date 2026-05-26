Desconocidos le quitan la vida a motorizado y balean a su pasajero en Wiwilí, Jinotega

De varios disparos fue ultimado el motociclista David Alfonso Martínez Figueroa, de 21 años, a manos de sujetos desconocidos, en la comarca El Santular, ubicada en Wiwilí, Jinotega.

En el hecho, su pasajero Josué Isabel González resultó herido de bala en el tórax, por lo cual fue trasladado al hospital de Wiwilí.

El caso fue denunciado por don Jacinto Dávila, quien relató que después de ser baleado, su hijo Josué buscó la ayuda de lugareños, quienes lo trasladaron al hospital.

La policía de Wiwilí, Jinotega, amplía las investigaciones del caso para esclarecer el hecho y dar con la identidad y paradero de los pistoleros.

