Hombre atentó contra su vida lanzándose desde puente aéreo en Managua 

Con lesiones de consideración en el rostro resultó un joven no identificado, de unos 25 años, quien trató de ponerle fin a su existencia, lanzándose desde el puente peatonal aéreo que une el Pali Rubenia con la colonia 14 de septiembre, en Managua.

El cazador de noticias José Dávila, informó que el hecho sucedió a las 12:20 de la madrugada de hoy, cuando el hombre subió al puente en estado de ebriedad y sin el mínimo temor, se arrojó al vacío desde una altura de unos 8 metros, pegando el “guasmazo” en el pavimento.

Alertados de lo ocurrido, técnicos en emergencias de la Cruz Blanca le brindaron atención prehospitalaria al lesionado y luego lo llevaron al hospital Manolo Morales, donde fue ingresado, pero cuando reaccionó salió corriendo, sin conocerse mayores detalles sobre él y por qué atentó contra su vida.

Por otra parte, al hospital San Juan de Dios, de la ciudad de Estelí, fue llevado José Gámez, quien se cortó los pulsos por el amor de una mujer que presuntamente lo tiene “embrujado” con sus encantos carnales.

La tentativa de suicidio ocurrió frente a la casa de la agraciada mujer en el barrio William Fonseca, hasta José Gámez llegó borracho implorándole amor.

Sin embargo, al no encontrar respuesta de su amada, “Chepe” optó por cortarse las muñecas con una navaja, intentando morir desangrado.

Técnicos de emergencia de la Cruz Blanca atendieron al desafortunado y lo llevaron al hospital esteliano donde le suturaron las heridas y dejaron en observación.