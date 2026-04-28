Incendio en vivienda de Bluefields deja pérdidas por más de 40 mil córdobas

Un siniestro ocurrido ayer en horas del mediodía arrasó con una humilde vivienda en el barrio Fátima, de la ciudad de Bluefields, Caribe Sur.

Incendio Bluefields: Fátima pierde hogar

La casa media seis metros cuadrados, estaba construida con madera y zinc y era propiedad del señor José Manuel Espinoza Burgalin.

La humilde vivienda quedó reducida a cenizas por las llamas aparentemente originadas por una quema de basura en un terreno aledaño.

Además de la vivienda se quemó una lavadora, ropa variada y enseres domésticos diversos, calculándose las perdidas en unos 42 mil córdobas.

Los bomberos llegaron a controlar el siniestro evitando que el fuego afectara las propiedades vecinas.

El señor José Espinoza dijo que estaba en su trabajo cuando un sobrino le informó que su casa se había incendiado y al llegar solo encontró las cenizas.

