Hombre hallado sin vida en Las Jagüitas era un anciano con problemas de memoria

En el Instituto de Medicina Legal fueron reclamados este martes los restos del señor Rodolfo Martínez Larios, de 70 años, quien fue encontrado muerto en un potrero del sector conocido como Los Cocos, en la comarca Las Jagüitas, Distrito V de Managua.

Rodolfo Martínez Larios, de 70 años

El hallazgo fue realizado la mañana de ayer lunes por el señor Marvin Lara quien llegó a pastorear unas vacas y se topó con los restos humanos que ya estaban “ennegrecidos” por el paso de los días desde su deceso, según relató un vecino del sector.

El reconocimiento fue hecho por sus familiares quienes esta mañana llegaron a Medicina Legal para realizar el reclamo de los restos mortales del infortunado.

El domingo, el señor Martínez Larios cumplió 12 días de haber desaparecido luego de salir de su vivienda ubicada en un barrio capitalino, sin documentos ni teléfono celular.

Según informaron sus familiares, don Rodolfo Martínez padecía de problemas de memoria, y la última vez que fue visto se encontraba desorientado en la zona de Bolonia, en Managua.

Henry Martínez, hijo del desaparecido, había hecho un llamado urgente a la población para colaborar en su búsqueda, señalando que cualquier información podía ser clave para dar con su ubicación.

La familia tenía esperanzas de encontrar sano y salvo a don Rodolfo Martínez Larios, sin embargo, su condición mental no lo permitió y lamentablemente fue hallado sin vida.

