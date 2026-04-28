Encuentran sin vida a vendedor de helados en edificio abandonado en Jinotepe

El cuerpo sin vida del ciudadano Paulino Vicente Rugama Serrano, de 49 años, fue localizado la mañana de este martes en las ruinas del antiguo CDI «Bambi», en la ciudad de Jinotepe, Carazo.

El hallazgo fue realizado por personas que ingresaron al inmueble abandonado y, al notar la presencia del hombre inmóvil, dieron aviso inmediato a las autoridades.

Al sitio se presentaron efectivos de la Policía Nacional y miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos, quienes confirmaron que Rugama Serrano ya no presentaba signos vitales.

Según testimonios de conocidos, el fallecido se ganaba la vida como vendedor de eskimos, pero en los últimos días había caído en un estado de consumo constante de licor.

El médico forense, doctor Sergio Cano, realizó el examen correspondiente en la escena y determinó que el deceso fue provocado por una falla multiorgánica, descartando de manera categórica la participación de terceras personas o mano criminal en el hecho.

En un gesto de solidaridad, un ciudadano que transitaba por el sector y prefirió el anonimato donó el ataúd para que el ahora occiso pudiera recibir una sepultura digna.

Familiares de la víctima se trasladaron desde el municipio de Diriamba para retirar el cuerpo y trasladarlo al barrio El CEPAD, donde se llevarán a cabo sus honras fúnebres.

