Capturan a 10 sujetos por delitos de peligrosidad cometidos en el departamento de Masaya

Entre el martes 19 y el lunes 25 de mayo, la Policía Nacional capturó a diez sujetos vinculados a diferentes delitos cometidos en diferentes municipios del departamento de Masaya.

Entre los detenidos figuran uno por tentativa de homicidio, 5 por robos con intimidación, 1 por robo con fuerza, uno por abuso sexual, uno por violación y uno por abastecimiento de drogas.

Los delitos fueron cometidos en los municipios de Masaya, Nindirí y La Concepción, en donde se incautaron como evidencias 43 gramos de marihuana, un celular y dinero en efectivo producto de la venta de estupefacientes.

Todos los detenidos y las evidencias fueron remitidos al Ministerio Público para el proceso correspondiente.

La institución también reportó el reforzamiento de los planes de seguridad ciudadana, escolar, turística y en balnearios.

Como parte de las acciones preventivas se realizaron visitas casa a casa para sensibilizar sobre la violencia hacia las mujeres, accidentes de tránsito e incendios, además de cobertura a eventos deportivos y tradicionales y regulación del tránsito en carreteras principales.

