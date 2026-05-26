Tres sujetos, entre ellos dos menores de edad, fueron capturados por la Policía Nacional por el homicidio del joven Aarón Isaac Dávila Gámez, de 27 años, ocurrido en el barrio Roberto Gómez, de Ocotal, Nueva Segovia.

Aarón Isaac Dávila Gómez, de 27 años

El crimen sucedió la madrugada del domingo 24 de mayo y los médicos forenses del hospital Héroes de Las Segovias diagnosticaron una muerte por sangrado masivo, provocada por heridas con objeto cortopunzante.

En sus investigaciones, la Policía determinó que, motivados por rencillas personales, los tres sujetos agredieron con cuchillo a Aarón Dávila ocasionándole la muerte, y luego huyeron de lugar.

Ocotal: Caen 3 por homicidio de Aarón Dávila

A las 5 con 45 minutos de la tarde del mismo domingo la Policía capturó en el barrio Yelba María Antúnez, de Ocotal, a Janier Jousé López Talavera y a los adolescentes de iniciales WFL y CDM por el homicidio de Aarón Dávila.

Al momento de la captura, las autoridades les ocuparon como evidencias un cuchillo que fue utilizado para cometer el crimen y una motocicleta color azul placa NS 25-038.

Los tres detenidos fueron puestos a la orden de las autoridades respectivas para ser procesados por el delito de homicidio.

